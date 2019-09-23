Бородина пообещала 5 тысяч тому, кто отгадает, куда она полетела

Известная телеведущая Ксения Бородина сообщила своим подписчикам в Instagram, что они с мужем отправились в путешествие. Причем сделала она это необычным способом: пообещала денежный приз тому, кто первый отгадает, куда именно летит пара. Победитель получит от светской львицы 5 тысяч рублей. Своим друзьям и знакомым, которые в курсе передвижений семейной четы, Ксения запретила участвовать.

Обрадованные призом, подписчики Бородиной наперебой пишут в комментариях под постом свои варианты курортов и популярных туристических мест.

Напомним, телеведущая уже четыре года замужем за бизнесменом из Дагестана Курбаном Омаровым, у них родилась дочь Теона. Поклонники Бородиной нередко начинают подозревать, что в этом браке не всё ладно, и пара скоро распадется. Но после очередной волны слухов супруги заявляют, что у них всё хорошо. Вот и сейчас они вместе летят навстречу приключениям.

А как вы объявляете знакомым, что летите в путешествие?