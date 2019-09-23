Эзотерик назвала причиной болезни Заворотнюк «игры против природы»

Эзотерик и таролог Марианна Абравитова озвучила свою причину болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. По мнению специалиста, подобным образом знаменитость расплачивается за игры против природы. Она отметила, что дети, рожденные не от бога, а искусственным образом (ранее ходили слухи, что Заворотнюк делала ЭКО) – это весомый повод для расплаты. Кроме того, в жизни Анастасии существуют и другие нюансы – так, Абравитова акцентировала внимание на том, что Анастасия, по неподтвержденной информации, увела мужчину из семьи.

«Вселенский узор вырисовывается из наших поступков и ситуаций, которые мы создаем. Здесь тоже идет жесткая привязка к карме, потому что человек звездный. Но плюс к этому были определенные поступки, выпадающие из категории добра», — пояснила таролог для Nation News.

Сама Марианна предрекла актрисе победу в борьбе с болезнью и отметила, что следит за состоянием «Моей прекрасной няни» и смерти не видит. Абравитова призвала Заворотнюк пересмотреть свои приоритеты.

Напомним, несколько недель назад в прессе появились сообщения о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк – сообщалось о том, что у актрисы нашли глиобластому. Родственники и официальные представители актрисы ситуацию официально не комментируют. По слухам, недавно Настя перенесла вторую операцию.