Наташа Королева выложила в Сеть видео, на котором Аллегрова в бюстгальтере

Певица Наташа Королева выложила в Сеть запись с борта самолета, который в 1996 году перевозил известных артистов по стране. Звезды в том году ездили с концертами по городам России в рамках тура в поддержку Бориса Ельцина «Проголосуй или проиграешь!» На кадрах видео можно увидеть, в частности, певицу Ирину Аллегрову в бюстгальтере. Запись была показана в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

На видео видно, что звезды, среди которых Лолита, Владимир Винокур, Лев Лещенко, Филипп Киркоров курят на борту лайнера и играют в карты. При этом все в одежде, кроме почему-то Аллегровой. Судя по всему, звезда проиграла и разделась.

«Мы тогда были очень сплоченными и в свободное время играли в карты. Играли в очко. В те времена еще можно было курить в самолете. В телефонах никто не сидел, вот и надо было как-то разнообразить свой досуг. Кстати, именно в том туре случился роман у Агутина и Варум», — заметила Наташа Королева.

«Помню только, что это была бесшабашная молодость. Я был в два раза младше, чем сейчас. Это было примерно 25 лет назад. Что мы только не выделывали в те годы. Даже подумать не могли, что когда-то это может попасть в соцсети. Хотя ничего плохого мы не делали. Играли на раздевание», — заявил Филипп Киркоров, который, кстати, тогда забрал себе весь банк со стола.