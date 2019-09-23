«Не могу с собой совладать»: Бузова рассказала о своем главном страхе

За последний год Ольга Бузова доказала, что для нее нет ничего невозможного. Певица объехала едва ли не всю страну с сольными концертами и уже думает о заграничных гастролях. При этом, она успевает еще и телестройку вести и заниматься сразу несколькими бизнесами.

Но, как оказалось, один страх у Бузовой все же есть. Она до смерти боится змей. На съемках очередного выпуска программы «Форт-Боярд» с участием звезд ей пришлось зайти в помещение, полное пресмыкающихся.

«Я когда пересматривала, мне плохо становилось. Мурашки по коже и я до сих пор не могу об этом думать спокойно, — призналась теледива. — В момент съемки же у меня просто паническая атака произошла, но я понимала, что я не могу подвести команду».

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Напомним, ранее телеведущая сообщила, что регулярно старается «вытаскивать себя из зоны комфорта». И именно в преодолении себя видит «движение вперед».