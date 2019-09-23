Алена Шишкова рассказала о правильном воспитании дочери Тимати

Тюменская модель поведала, что для ребенка важнее всего совместно проведенные с мамой минуты, а не игрушки и одежда.

Бывшая подруга Тимати Алена Шишкова поделилась с подписчиками рецептами правильного воспитания дочери. Девушка вспомнила свое детство и отметила, что ее восприятие мира заметно отличается от восприятия ее ребенка. Шишкова призналась, что в детстве мечтала о кожаных штанах, которые не могла купить, потому что не разрешали родители. Тогда для Алены это была настоящая трагедия, ведь она хотела быть одной из лучших.

Расстраивало Алену и отсутствие в гардеробе джинс, которые она так хотела носить. Из-за нестандартных параметров мама покупала девочке более доступные варианты. Шишкова вспомнила, что тогда мама часто утешала ее, но аргументы были не очень убедительны. Сейчас экс-пассия Тимати отмечает, что воспитывает дочь по-другому: ребенок не знает дефицита в вещах. Шишкова подчеркивает, что ее малышка не задумывается о том, что она может не получить, поскольку для нее важнее время, проведенное с мамой. Модель отметила, что всегда старается уделить ребенку внимание, испечь с ним печенье.

Подписчики Шишковой активно хвалят девушку за правильный подход. Некоторые отмечают, что сейчас в магазинах достаточно большое разнообразие, а значит, в силах родителей зарабатывать больше, чтобы баловать своих детей. Сразу несколько человек отметили, что рассуждать легко, ведь сама Шишкова и ее дочь не считают копейки. Все, однако, сходятся во мнении, что эмоции и совместное время не купить за деньги.