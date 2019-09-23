«Стыдно, что прочла такое»: Миро раскритиковала пост любви Тарасова к Костенко

Блогер отметила, что сравнивать футболиста и его жен как-то некорректно, ведь даже животные более чистоплотны, чем герои истории.

Блогер Лена Миро высмеяла пост футболиста Дмитрия Тарасова, посвященный Анастасии Костенко. В нем спортсмен писал, что волк никогда не предаст свою волчицу ради «доступной собаки». Девушка отметила, что ей стыдно за прочтение подобного высказывания. Что касается самого футболиста и его жены, то Миро считает подобное сравнение бессмысленным, ведь даже животные «более умны, симпатичны и чистоплотны».

В свою очередь Лена отметила, что счастливый брак Дмитрия с его женщинами держится исключительно на финансах. По ее уверению, чем больше денег на карточке экс-игрока «Локомотива», тем большая страсть отмечается между супругами.

Не обошла блогер вниманием и бывшую любовь Дмитрия – Ольгу Бузову. Лена Миро уверенно заявила, что телеведущая не так хороша в постели и прямо сравнила ее с деревянной куклой из знаменитой русской сказки. Резюмировала же она мыслью, что Дмитрий выбирает исключительно женщин, «на которых не полежал только ленивый».

Отметим, ранее Лена Миро не обошла стороной выбор нового «Холостяка». Тогда девушка заявила, что, судя по всему, в России закончились все геи.