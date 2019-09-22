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Пограничники подарили Агутину тельняшку и ностальгический значок

В конце 80-ых артист сам служил в пограничных войсках.

Пограничники подарили Агутину тельняшку и ностальгический значок
Леонид Агутин получил подарок в Иваново. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

22 сентября известный исполнитель Леонид Агутин дал концерт в городе Иваново. И кроме фантастической атмосферы, подаренной публикой, 51-летний артист получил еще один презент.

«Среди секьюрити за кулисами были пограничники. Подогнали мне ностальгическую тельняшечку. Правда, когда я служил, таких не было. Но зато значок прям оттуда!» — похвастался певец в Instagram.

Напомним, в 1986-88 годах Агутин служил в пограничных войсках КГБ на советско-финской границе. После этого он ездил по союзным республикам СССР с гастролями, «разогревая» публику перед выступлением российских коллективов. Так началась его музыкальная карьера.

В 2003 году артист выпустил совместную песню с поп-группой «Отпетые мошенники» под названием «Граница». Композиция стала ностальгической для Леонида, действительно служившего в пограничных войсках.

А что бы вы подарили Леониду Агутину?

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Пограничники подарили Агутину тельняшку и ностальгический значок
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