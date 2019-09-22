ЗВЕЗДЫ

Киркоров сводил детей в музей автомобилей под открытым небом

Алла-Виктория и Мартин покатались на раритетных машинах, а их папа вспомнил юность.

Киркоров сводил детей в музей автомобилей под открытым небом
Филипп Киркоров устраивает детям интересный досуг. Фото: globallookpress.com

22 сентября певец Филипп Киркоров устроил своим детям Алле-Виктории и Мартину воскресную прогулку в музей автомобилей под открытым небом. Ребятишки увидели более 150 уникальных экспонатов разных времен и стран и, по словам звездного папы, остались в восторге, ведь они могли не только посмотреть на старинные машины, но всё потрогать руками. Кроме того, они ознакомились с экспозицией одними из первых, так как она открылась только 21 сентября.

О походе Киркоровых в музей уже снято и смонтировано видео, который артист поделился в Instagram.

«Чайка»… Юность моя бесшабашная начала 90-ых, гастрольная вот здесь была, в «Чайке»… — вспомнил Филипп, сев за руль одного из раритетных автомобилей.

Он вспомнил, что в те времена были три VIP-услуги, которые оказывались самым почитаемым артистам: встреча у самолета, передвижение на правительственной машине марки «Чайка» и загородный особняк вместо гостиницы.

Хотели бы посетить подобную выставку?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

автомобилиАлла Виктория и Мартин Киркоровыдети КиркоровамузейФилипп Киркоров
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Киркоров сводил детей в музей автомобилей под открытым небом
Интересно?
Поделись с друзьями: