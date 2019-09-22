Киркоров сводил детей в музей автомобилей под открытым небом

Алла-Виктория и Мартин покатались на раритетных машинах, а их папа вспомнил юность.

22 сентября певец Филипп Киркоров устроил своим детям Алле-Виктории и Мартину воскресную прогулку в музей автомобилей под открытым небом. Ребятишки увидели более 150 уникальных экспонатов разных времен и стран и, по словам звездного папы, остались в восторге, ведь они могли не только посмотреть на старинные машины, но всё потрогать руками. Кроме того, они ознакомились с экспозицией одними из первых, так как она открылась только 21 сентября.

О походе Киркоровых в музей уже снято и смонтировано видео, который артист поделился в Instagram.

«Чайка»… Юность моя бесшабашная начала 90-ых, гастрольная вот здесь была, в «Чайке»… — вспомнил Филипп, сев за руль одного из раритетных автомобилей.

Он вспомнил, что в те времена были три VIP-услуги, которые оказывались самым почитаемым артистам: встреча у самолета, передвижение на правительственной машине марки «Чайка» и загородный особняк вместо гостиницы.

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