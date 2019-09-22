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На радость хейтерам: Алена Рапунцель сделала татуаж губ

На косметологическую процедуру она записалась в родном Владивостоке.

На радость хейтерам: Алена Рапунцель сделала татуаж губ
Участница шоу «Дом-2» Алена Рапунцель Фото: https://www.instagram.com/p/B1ohtx9AkdN/

22-летняя участница шоу «Дом-2» Алена Рапунцель решилась на кардинальные перемены во внешности. В салоне красоты родного Владивостока она записалась на татуаж губ. Обычно такую процедуру выбирают, чтобы сделать лицо более выразительным.

Фото Алены после похода в салон появилось в социальной сети Instagram, в личном блоге участница телестройки демонстрировать результаты своего эксперимента не стала. После косметологической процедуры Рапунцель трудно узнать.

Увидев свежее фото Алены, хейтеры не смогли промолчать. Недоброжелатели высказались, что татуаж губ совсем не украсил лицо девушки.

Алена Рапунцель после татуажа губ. Фото
Скриншот: https://www.instagram.com/p/B2uLjuAIT5z/

Однако не все были столь категоричны. Девушки, которые делали подобную процедуру, заявили, что со временем отек губ исчезнет.

Вероятно, участница проекта «Дом-2» решилась изменить внешность после того, как ее личная жизнь наладилась. Чуть больше месяца назад Алена начала строить отношения с Романом Макеевым, который до недавнего времени работал оператором на съемочной площадке шоу. Отношения влюбленных развиваются очень быстро. Известно, что Роман уже сделал избраннице предложение.

Напомним, несколько месяцев назад Рапунцель стала мамой, у нее родился сын Богдан от бывшего возлюбленного Ильи Яббарова.

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На радость хейтерам: Алена Рапунцель сделала татуаж губ
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