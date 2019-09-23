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Эксперты заметили, что лицо Кендалл Дженнер сильно изменилось

Специалисты предполагают, что сестра Ким Кардашян прибегала к пластической хирургии. При этом ее всегда считали самой натуральной из «Семейства Кардашян».

Эксперты заметили, что лицо Кендалл Дженнер сильно изменилось
Кендалл Дженнер. Фото: ImagePressAgency/face to face

Всех знаменитых сестер из популярного шоу «Семейство Кардашян» в разное время уличали в том, что они прибегали к пластической хирургии. Единственная, кто всегда избегал подобных «обвинений», — Кендалл Дженнер. По мнению специалистов, именно это помогло ей сделать успешную карьеру модели — 23-летняя Дженнер успела пройтись по подиуму, представляя коллекции таких брендов, как Chanel, Dolce&Gabbana и Versace. 

Кендалл Дженнер в прошлом году
Кендалл Дженнер в прошлом году. Фото: Instagram.com/face to face

Однако все оказалось не так просто. Как рассказала газете Mirror специалист по косметологии, «На последних фотографиях Кендалл ее переносица кажется более тонкой и женственной». Она добавила, что эта трансформация могла стать результатом хирургического вмешательства — вероятно, Дженнер хотела иметь более правильный профиль. 

Эксперт также отметила, что брови Дженнер стали более приподнятыми. Она предполагает, что Кендалл могла сделать несколько инъекций ботокса. 

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Эксперты заметили, что лицо Кендалл Дженнер сильно изменилось
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