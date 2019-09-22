ЗВЕЗДЫ

Без гламура: Летучая в резиновых сапогах выбралась в лес

Экс-ведущая «Ревизорро» на этот раз сменила глянцевый образ на дачный.

Без гламура: Летучая в резиновых сапогах выбралась в лес
https://www.instagram.com/elenapegas/

Каждый образ звездной блондинки тщательно рассматривают поклонники… Летучая не только удивляет обновками на каждой премьере и дружит с дизайнерами, но и удивительным образом сочетает вещи.

На этот же раз Елене и правда удалось поразить подписчиков собственной фантазией. Ведь вместо туфелек и платья Летучая примерила резиновые сапоги и дождевик. Вместе с мужем она собралась в лес за грибами.

Елена Летучая
https://www.instagram.com/elenapegas/

«Нет, на меня не напали волки. Это я так радостно прыгала в лесу за грибами», — заметила она.

Подписчики отметили, что даже в образе садовода та выглядит потрясающе: голубой дождевик она надела на кардиган крупной вязки, а резиновые сапоги оказались в модную клетку.

Напомним, ранее Елена на показе Prada вспомнила главный совет Коко Шанель и «выгуляла» маленькое черное платье с классическими лодочками. Так что мы вместе с многочисленными поклонниками звезды экрана в очередной раз убедились, что образ «роковой красотки» той однозначно к лицу.

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Елена Летучая
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Без гламура: Летучая в резиновых сапогах выбралась в лес
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