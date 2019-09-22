Все в сборе: Константин Меладзе обнародовал редкий семейный снимок

Он вместе с братом и сестрой навестил маму в честь ее дня рождения.

Валерий и Константин Меладзе крайне серьезно и уважительно относятся к родителям. Для них дни рождения мамы и папы – важные и счастливые события в году.

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В такие моменты Валерий и Константин не ограничиваются дежурными поздравительными звонками: братья Меладзе откладывают все дела и обязательно встречаются за праздничным столом с близкими. Накануне артисты вновь навестили их, чтобы поздравить любимую маму Нелли с днем рождения.

В честь праздника супруг Веры Брежневой решил публично обратиться к ней в Сети. Новую публикацию он проиллюстрировал свежим семейным фото, где с братом Валерием и сестрой Лианой позирует перед камерой вместе с родителями.

«Сегодня один из самых главных и счастливых дней в году. День рождения нашей мамы. Где бы мы ни были, в этот день мы всегда собираемся вместе. С днём рождения, мама», — высказался композитор в Instagram.

Напомним, Константин и Валерий Меладзе родились в рабочем поселке в грузинском городе Батуми. Почти все их родственники, включая родителей, работали инженерами и не имели отношения к музыке.