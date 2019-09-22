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Жасмин рассказала, как ее ласково называет Филипп Киркоров

У короля российской эстрады имеется отдельное обращение для подруги-певицы.

Жасмин рассказала, как ее ласково называет Филипп Киркоров
У Жасмин, оказывается, много имен. Фото: Russian Look

Певица Жасмин сделал пост в Instagram об уменьшительно-ласкательных именах и прозвищах. 41-летнюю артистку неожиданно заинтересовало, как ее поклонники относятся к обращениям «котик», «зая», «солнышко» или различным склонениям имени.

Попутно женщина рассказала, как обычно называют ее. Кроме «Жасмин» она слышит в свой адрес «Джесс», «Жас», «Джесик», «Мама Львовна», «Сара» и даже «Сара-Джессика». А вот Филипп Киркоров ласково зовет ее на свой манер — Джессица.

«Знаю таких людей, которых неимоверно бесят «солнышки» и «зайки», и, наоборот, таких, которые просто не могут не обращаться к другим без уменьшительно-ласкательных прозвищ», — написала певица, поинтересовавшись у подписчиков, допускают ли они к себе подобные слова и от кого.

Кстати, Жасмин и Филиппа Киркорова связывают не только дружеские чувства, но и слухи о том, что артистка могла стать матерью сына короля российской эстрады. Сама женщина над подобными предположениями прессы только посмеялась.

А какими ласковыми словами близкие называют вас?

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ЖасминименапрозвищеФилипп Киркоров
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Жасмин рассказала, как ее ласково называет Филипп Киркоров
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