Тимати пообещал выступить на свадьбе за миллион лайков

Некоторое время назад американский рэпер Drake стал жертвой розыгрыша. Некий молодой человек написал певцу личное сообщение с просьбой выступить на его свадебной вечеринке. Тогда они якобы договорились, что рэпер исполнит просьбу при условии, если специально созданный аккаунт наберет 100 тысяч подписчиков и один миллион лайков. Эти цифры были достигнуты всего за одну неделю. Более того, на аккаунт подписались 250 тысяч человек.

Однако впоследствии выяснилось, что просьба была розыгрышем. На одну из радиостанций дозвонился слушатель и рассказал, что страницу создал юный пранкер. После этого сам Drake заблокировал того в Instagram.

Аналогичная история произошла с российским рэпером Тимати. В сети появилась страница, специально созданная для сбора подписчиков. Цель — набрать достаточное число лайков, чтобы Тимати выступил на свадьбе владельца аккаунта. При этом в нем приведен скан переписки с исполнителем, в котором тот обещает исполнить просьбу. «Я человек добрый и ничем не хуже Drake’а, поэтому 1 миллион лайков и 100.000 подписок, и я выступлю у вас на свадьбе. Удачи!» — якобы написал Тимати.

В настоящий момент у поста более полумиллиона лайков. Однако неизвестно, не окажется ли и эта договоренность розыгрышем.