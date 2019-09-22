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Новый имидж Светланы Бондарчук не понравился некоторым ее поклонникам

Экс-супруга Федора Бондарчука примерила традиционный русский платок.

Новый имидж Светланы Бондарчук не понравился некоторым ее поклонникам
Светлана Бондарчук. Фото: Светлана Кудрявцева/ЭГ

Светлана Бондарчук вместе с бойфрендом решила исследовать красоты Древней Руси и отправилась в вояж по Золотому Кольцу. Совсем недавно пара была в Суздале, а на этот раз они заглянули в Плес. 

Светлана поделилась с подписчиками совместным фото. На нем она предстала в традиционном русском платке. Это уже не первое фото в подобном головном уборе — за последние несколько дней Бондарчук размещала снимки в платках разных расцветок. На этот раз она сделала выбор в пользу светло-зеленого с цветами пастельных тонов. 

«Как же здесь красивоооо», — поделилась Светлана с подписчиками своими впечатлениями от увиденных пейзажей. Однако, похоже, новый образ пришелся читателям ее блога не по душе. Под фото появилось несколько комментариев с критикой образа. Кто-то назвал пару «бабушкой с дедушкой», другой читатель — «сельскими жителями». Но другим платок пришелся по вкусу: «Какие же вы классные, позитивные!», «Такие милые!!!», «Света! Платок прекрасен! Вы в нём великолепны!»

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"Золотое кольцо"имиджплатокСветлана БондарчукФедор Бондарчук
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Новый имидж Светланы Бондарчук не понравился некоторым ее поклонникам
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