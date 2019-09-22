Собчак поделилась подробностями семейной жизни

На этот раз Ксения посмеялась, что она не готовит омлет, а заказывает яичницу в кафе.

С появлением в жизни Ксении Константина Богомолова та изменилась до неузнаваемости… Ксения стала реже посещать многочисленные тусовки, а если и выходит в свет, то лишь со спутником.

Однако одно в ней осталось неизменным. В домохозяйку 37-летнюю телеведущую не под силу превратить даже режиссеру.

На днях же Ксения поделилась фотографией утреннего завтрака, который подписала: «Омлет замужней женщины». Подписчики отметили, что Ксения в очередной раз посмеялась над собой. Ведь яичницу та приготовила не сама, а заказала в ресторане.

Напомним, ранее Собчак призналась, что они с супругом начали обустройство нового семейного гнездышка. И у их с Константином дома уже появились стены.