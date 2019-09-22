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«Все такое хрупкое»: Саша Артемова поделилась радостями материнства

Звезда «Дома-2» рассказала поклонникам о том, как проходят ее первые дни после родов.

«Все такое хрупкое»: Саша Артемова поделилась радостями материнства
Саша Артемова. Фото: instagram.com/artemovasasha1

Саша Артемова стала мамой несколько дней назад. Подробности о первых днях малыша она рассказывает своим подписчикам на странице в Instagram. Так, недавно Саша опубликовала снимок, сделанный в перинатальном центре, где она прогуливается по коридору вместе с малышом. Девушка признается, что быть матерью дается ей нелегко. 

«Боюсь каждого движения, держать на руках даже страшновато, потому что думаешь, удобно ли поросёночку моему и ничего ли не прижала. Головку страшно брать. Все такое хрупкое, нежное, ранимое», — написала Артемова. Она добавила, что часто плачет от избытка чувств. По ее словам, даже когда ребенок лежит рядом, она по нему скучает.

 

Артемова также добавила, что испытывает признаки послеродовой депрессии. «Просто наступает ночь, и меня жестоко накрывает. Я думаю обо всем: о чем надо и о чем не надо. Плачу от счастья и от вопросов, которые себе задаю», — поделилась она с подписчиками. Саша призналась, что подумывает пообщаться с психологом. Тем не менее, по ее словам, она настроена оптимистично. «Все, буду держать себя в руках!» — заявила она.   

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«Все такое хрупкое»: Саша Артемова поделилась радостями материнства
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