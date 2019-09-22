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Елизавета Пескова объявила интернет-детокс

Девушка решила отказаться от социальных сетей.

Елизавета Пескова объявила интернет-детокс
Елизавета Пескова. Фото: Евгения Гусева/КП

Многие подписчики Елизаветы Песковой заметили, что девушка давно не радует новыми постами. Последнее сообщение она опубликовала довольно давно, и некоторые уже начали беспокоиться. Однако на днях Лиза разместила пост, в котором объяснила свое долгое отсутствие. 

Оказалось, что Пескова решила на время устроить себе digital-detox, то есть цифровой детокс. Девушка решила на время перестать пользоваться социальными сетями. «Если честно, спустя месяц у меня и вовсе пропало желание вести свой блог», — призналась она. Однако добавила, что пересмотрела свое решение. По словам Елизаветы, интернет может быть полезен, если его правильно использовать. 

Пескова также поделилась своими впечатлениями от жизни в Москве. Она призналась, что в столице важно «каждое мгновение». «Если не встать в 6 утра, скорее всего, все пойдёт наперекосяк и большая часть дня будет потеряна», — рассказала она. Елизавета заявила, что учебу в магистратуре МГИМО она совмещает с работой и хобби, а для этого нужно обязательно уметь управлять своим временем. 

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Елизавета Пескова объявила интернет-детокс
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