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Нарушение диеты: Нюшу застали за поеданием пиццы

Еще недавно певица признавалась, что старается поддерживать хорошую форму после родов.

Нарушение диеты: Нюшу застали за поеданием пиццы
Нюша. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Певица Нюша в последнее время радует поклонников новыми фотографиями в отличной форме. Артистка не скрывает, что занялась гимнастикой. Все для того, чтобы вернуться к своему привычному весу после того, как в прошлом году она стала мамой. 

Однако, судя по всему, певица не утомляет себя жесткими диетами. В своем Instagram Нюша поделилась видео, на котором она с удовольствием поедает пиццу. При этом певица сидит в кресле, а двое стилистов колдуют над ее прической. Еда не мешает Нюше подпевать под популярный трек. 

Свое видео артистка прокомментировала так: «Поймали-таки с запрещёнкой)))». Она также задает подписчикам вопрос, что предпочитают они — пиццу или пасту. Многие подписчики заметили, что Нюша доставляет парикмахерам немало хлопот: «Как сложно наверное парикмахерам», «Зачем так головой трясти, когда делают прическу… Мастерам ведь тяжело», «Прическу делают, она головой мотает — никакого уважения». 

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Нарушение диеты: Нюшу застали за поеданием пиццы
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