Глазницы проваливаются: Анне Хилькевич указали на чрезмерную худобу

Актриса отнеслась к замечанию с юмором и решила подкрепиться.

Актрисе Анне Хилькевич одна из подписчиц в комментариях указала на особенность ее внешности — якобы у 32-летней звезды «Универа» слишком глубокие глаза. Но не в смысле красивого взгляда, а сами глазные яблоки очень глубоко посажены из-за сильной худобы.

«Мне тут сообщили, что у меня «глазницы куда-то внутрь головы проваливаются». Вот ем, пытаюсь удержать», — сообщила актриса в новом посте в Instagram.

Поклонники Анны поспешили заверить, что она очень красивая женщина и ей не стоит слушать всякие бредни о себе.

Кстати, злополучный комментарий был оставлен под фотографией артистки, на которой она целует своего ребенка. На женщину, что написала про глазницы и необходимость поправиться, тут же обрушились поклонники Хилькевич, посоветовавшие «критику» следить за собой. Но Анна восприняла замечание с юмором и действительно решила подкрепиться.

Напомним, актриса снималась не только в сериале «Универ. Новая общага», но также в фильмах «Елки», «Максимальный удар» и «Zомбоящик».

А вы согласны с подписчицей, которая считает, что Анна чересчур худая?