22 сентября по телевизору покажут «Форт Боярд» с участием Бузовой

Певица призналась, что съемки в этом шоу стали для нее настоящим испытанием.

Скандальная певица Ольга Бузова напомнила своим поклонникам, что 22 сентября в 17 часов на канале СТС выйдет передача «Форт Боярд» с ее участием. На кадрах из популярного шоу, которые звезда опубликовала в Instagram видно, как ее раскачивают на большой высоте, как она кричит, окруженная насекомыми, и как получает удар в нос.

«Человеческие возможности безграничны, и даже когда у тебя есть фобии, ради общей цели, можно всё преодолеть… — написала Бузова, призвав поклонников посмотреть выпуск с ее участием. — Это было для меня самым настоящим испытанием, справилась я или нет, решать вам…»

Напомним, что в испытании с насекомыми певица получила травму – растяжение левой лодыжки. На съемочной площадке Ольга не обратила внимание на боль и только в гостиничном номере обнаружила, что ее нога опухла. После этого звезда ТВ несколько дней хромала. Добавим, что новый ведущий шоу Сергей Шнуров был впечатлен участием Бузовой. После съемок он назвал артистку крутой.

Будете смотреть «Форт Боярд» с Бузовой?