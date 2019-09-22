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Николай Фоменко признался, что у него есть еще один ребенок

До этого прессе и поклонникам было известно только о четырех детях шоумена.

Николай Фоменко признался, что у него есть еще один ребенок
Николай Фоменко. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Те, кто следит за жизнью и творчеством Николая Фоменко, хорошо знают, что у него четверо детей. Первая — дочь Екатерина, рожденная в браке с Еленой Лебедевой. Дочь Анастасия и сын Иван родились в тот период, когда Николай был женат на Марии Голубкиной. А в браке с Натальей Кутобаевой у Фоменко родился сын Василий. 

Однако недавно Николай удивил всех неожиданным признанием – у него есть пятый ребенок. Это случилось во время общения Фоменко с прессой по случаю презентации книги «Афоризмы и анекдоты». На вопрос журналистов о личной жизни шоумен сказал: «Ну как может быть с любовью? У меня же пятеро детей!»

По слухам, в пятый раз Фоменко стал отцом в 2017 году — у них с Натальей Кутобаевой якобы родился еще один сын. Однако сам Николай никак не комментировал этот факт публично. 

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Николай Фоменко признался, что у него есть еще один ребенок
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