ЗВЕЗДЫ

Дошутились в КВН: Чепасова из «Бомонда» вышла замуж за юмориста из «Вечернего Штутгарта»

Избранником девушки стал Михаил Богачев.

Дошутились в КВН: Чепасова из «Бомонда» вышла замуж за юмориста из «Вечернего Штутгарта»
https://www.instagram.com/dashachepasova/

Когда говорят, что «противоположности притягиваются», то это явно не о свадьбе Дарьи Чепасовой и Михаила Богачева. Ведь они оба связали связали свою жизнь с КВН. Она играла за челябинскую команду «Бомонд», он — за «Вечерний Штутгарт». Да и о своей свадьбе, которая, кстати, была вполне серьезной с белым платьем и костюмом с бабочкой, они сообщили: «Дошутились».

Торжество прошло в Санкт-Петербурге, а для первой совместной фотосессии молодожены выбрали Введенский отель.

На Дарье оказалось белое платье с кружевом в греческом стиле. А Михаил выбрал классический черный костюм с белой рубашкой и бабочкой.

Любопытно, что в медовом месяце они побывали еще задолго до церемонии. Влюбленные отдохнули на одном из островов на Мальдивах. Тогда же Дарья сообщила, что это была одна из лучших недель в их жизни.

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Высшая Лига КВНДарья ЧепасоваЗвездная свадьбаМихаил Богачевшоу КВН
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Дошутились в КВН: Чепасова из «Бомонда» вышла замуж за юмориста из «Вечернего Штутгарта»
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