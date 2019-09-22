Ольга Серябкина опубликовала свое «детское» фото

Певица поделилась кадром в соцсети и сослалась при этом на... Толстого.

Певица Ольга Серябкина часто радует поклонников фотографиями в разных образах. Появление каждого нового снимка порождает бурные дискуссии на ее страницах в социальных сетях. Именно так произошло и с ее новой фотографией.

Строго говоря, фотография совсем не новая, а наоборот. Ольга поделилась с подписчиками своим снимком в детском возрасте. На фото будущая певица мечтательно смотрит вдаль.

Пост с фотографией Ольга подписала цитатой из классика. «Пока есть жизнь, есть и счастье. Впереди много, много. Это я вам говорю… Л. Толстой», — написала Серябкина. Знатоки классики тут же узнали в цитате слова Пьера Безухова, сказанные Наташе Ростовой на страницах романа «Война и мир».

больше по теме Ольга Серябкина призналась, что предпочитает кроссовки каблукам В последние годы ей больше импонирует спортивная обувь.

Подписчики MOLLY восторженно отреагировали на ее сентиментальный пост. «Я сразу узнала Олины глаза», «Хорошенькая))) И взгляд остался такой же))», «Фирменные глаза и губы, выражение лица», — поделились они впечатлениями.