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Ольга Серябкина опубликовала свое «детское» фото

Певица поделилась кадром в соцсети и сослалась при этом на... Толстого.

Ольга Серябкина опубликовала свое «детское» фото
Ольга Серябкина. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Певица Ольга Серябкина часто радует поклонников фотографиями в разных образах. Появление каждого нового снимка порождает бурные дискуссии на ее страницах в социальных сетях. Именно так произошло и с ее новой фотографией. 

Строго говоря, фотография совсем не новая, а наоборот. Ольга поделилась с подписчиками своим снимком в детском возрасте. На фото будущая певица мечтательно смотрит вдаль. 

Пост с фотографией Ольга подписала цитатой из классика. «Пока есть жизнь, есть и счастье. Впереди много, много. Это я вам говорю… Л. Толстой», — написала Серябкина. Знатоки классики тут же узнали в цитате слова Пьера Безухова, сказанные Наташе Ростовой на страницах романа «Война и мир». 

Подписчики MOLLY восторженно отреагировали на ее сентиментальный пост. «Я сразу узнала Олины глаза», «Хорошенькая))) И взгляд остался такой же))», «Фирменные глаза и губы, выражение лица», — поделились они впечатлениями. 

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Ольга Серябкина опубликовала свое «детское» фото
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