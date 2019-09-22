Почти коллекция: Водонаева призналась, что хранит свадебные платья

Наряды с двух церемоний до сих пор находятся в ее шкафу.

Экс-участница проекта «Дом-2» и телеведущая Алена Водонаева недавно вновь устроила в блоге сессию вопросов и ответов. Одна из поклонниц спросила, хранит ли знаменитость свои свадебные платья.

Оказалось, Водонаева в каком-то смысле сентиментальна: за четыре свадьбы она успела примерить сразу пять праздничных нарядов, часть из них до сих пор висит в шкафу автора книги «Голая».

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Однако это вовсе не означает, что блогер была замужем четыре раза. Она связывала себя узами брака дважды и каждый раз устраивала по две церемонии, которые проходили в разных городах.

Напомним, экс-участница проекта «Дом-2» 10 лет назад вышла замуж за бизнесмена Алексея Малакеева. Ему писательница в 2010-м родила сына Богдана. Однако пара в итоге рассталась. Два года назад Водонаева вновь пошла под венец. Ее избранником стал музыкант и диджей Алексей Комов. Но влюбленные были вместе всего полтора года. После второго развода теледива не торопится вновь строить с кем-то романтические отношения.

По словам Водонаевой, особые чувства у нее были к первому мужу. Однажды во время общения в блоге с подписчиками она призналась, что именно его по-настоящему любила.

Пользователи Сети тогда решили, что экс-участница «Дома-2» в итоге может вернуться к первому супругу. Но Алена почти сразу отреагировала на такие разговоры и заявила, что никогда не пытается вновь построить отношения с бывшими возлюбленными.