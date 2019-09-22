«Зрение ухудшается»: Водонаева объяснила, почему не всегда приветствует знакомых

Телеведущая частенько делится с подписчиками самым сокровенным. Так, недавно экс-звезда «Дома-2» поделилась своими эмоциями от отношений с двумя мужьями и принципах воспитания сына. А сейчас призналась в своей главной проблеме, а именно плохом зрении.

Девушка иронизировала над собственной слепотой, добавив, что частенько «не узнает даже близких людей».

«Я боюсь делать операцию на глаза. Мне страшно, поэтому я всегда в очках, — рассказала Водонаева. — У меня минус три, зрение ухудшается. И когда я не здороваюсь, то не потому что я высокомерная, а потому что вообще никого не вижу».

Напомним, ранее звезда экрана признавалась, что из всех своих мужчин любила по-настоящему лишь первого мужа. Более того, именно ради этого одного и единственного человека она была готова пойти на все.