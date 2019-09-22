ЗВЕЗДЫ

«Зрение ухудшается»: Водонаева объяснила, почему не всегда приветствует знакомых

37-летняя теледива поведала, что не узнает людей из-за плохого зрения.

«Зрение ухудшается»: Водонаева объяснила, почему не всегда приветствует знакомых
https://www.instagram.com/alenavodonaeva/

Телеведущая частенько делится с подписчиками самым сокровенным. Так, недавно экс-звезда «Дома-2» поделилась своими эмоциями от отношений с двумя мужьями и принципах воспитания сына. А сейчас призналась в своей главной проблеме, а именно плохом зрении.

Девушка иронизировала над собственной слепотой, добавив, что частенько «не узнает даже близких людей».

«Я боюсь делать операцию на глаза. Мне страшно, поэтому я всегда в очках, — рассказала Водонаева. — У меня минус три, зрение ухудшается. И когда я не здороваюсь, то не потому что я высокомерная, а потому что вообще никого не вижу».

Напомним, ранее звезда экрана признавалась, что из всех своих мужчин любила по-настоящему лишь первого мужа. Более того, именно ради этого одного и единственного человека она была готова пойти на все.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Дом-2»Алена Водонаева
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Зрение ухудшается»: Водонаева объяснила, почему не всегда приветствует знакомых
Интересно?
Поделись с друзьями: