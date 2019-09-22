Супруга Уилла Смита озадачила актера вопросом об алкоголе

Он не стал подробно отвечать на него и лишь сказал, что это его личное дело.

Супруга американского актера Уилла Смита Джада Пинкетт Смит с 2018-го выступает продюсером и одной из ведущих шоу Red Table Talkу. Запись выпусков происходит в доме голливудской семьи.

Во время одного из последних выпусков Джада беседовала со своим мужем. В эфире избранница звезды картины «Люди в черном» спросила актера об его отношении к алкоголю. Такой вопрос, мягко говоря, удивил Смита. Он не стал отвечать на него конкретно и лишь упомянул, что это «его личное дело», пишет интернет-издание Fox News.

На программе присутствовали и дети голливудской пары – Джейден и Уиллоу, и их развеселила реакция отца. Такой вопрос Джада Пинкетт Смит задала своему мужу не просто так. Оказывается, летом во время дня рождения их сына Джейдена актер немного перестарался с алкоголем.

Напомним, недавно фильм «Гемини», где сыграл Уилл Смит, позитивно оценили критики на специальном показе. Они называли картину «техническим чудом».