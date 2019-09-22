ЗВЕЗДЫ

Сябитова научила, как выжить на пенсию в 14 тысяч рублей

Телесваха уверена, что люди не должны ждать помощи от государства.

Сябитова научила, как выжить на пенсию в 14 тысяч рублей
Роза Сябитова/globallookpress .com

Роза Сябитова уже пенсионерка, ежемесячно она получает от государства 14 тысяч рублей. Однако телеведущую эта мизерная сумма мало волнует. Ведь о своей обеспеченной зрелости она позаботилась заранее. Как это сделать и другим людям, она рассказала URA.RU.

Телеведущая убеждена, что государство, по большому счету, ничего нам не должно. Мало того, она считает, что как раз граждане должны помогать государству. Сябитова полностью поддерживает западный подход к пенсионным выплатам, предполагающий самостоятельные инвестиции в свое будущее. Люди, по ее мнению, должны к пожилому возрасту отложить средства на банковские счета и приобрести недвижимость.

Также хорошим подспорьем станут дети. Если хорошо вкладывать в них, то отпрыски не дадут загнуться в старости. Ведущая считает, что об инвестициях для дальнейшего безбедного существования могут позаботиться люди абсолютно всех профессий.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

мизерная пенсияпенсияпенсия звездыРоза Сябитовасваха Роза Сябитова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Сябитова научила, как выжить на пенсию в 14 тысяч рублей
Интересно?
Поделись с друзьями: