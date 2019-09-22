Сябитова научила, как выжить на пенсию в 14 тысяч рублей

Роза Сябитова уже пенсионерка, ежемесячно она получает от государства 14 тысяч рублей. Однако телеведущую эта мизерная сумма мало волнует. Ведь о своей обеспеченной зрелости она позаботилась заранее. Как это сделать и другим людям, она рассказала URA.RU.

Телеведущая убеждена, что государство, по большому счету, ничего нам не должно. Мало того, она считает, что как раз граждане должны помогать государству. Сябитова полностью поддерживает западный подход к пенсионным выплатам, предполагающий самостоятельные инвестиции в свое будущее. Люди, по ее мнению, должны к пожилому возрасту отложить средства на банковские счета и приобрести недвижимость.

Также хорошим подспорьем станут дети. Если хорошо вкладывать в них, то отпрыски не дадут загнуться в старости. Ведущая считает, что об инвестициях для дальнейшего безбедного существования могут позаботиться люди абсолютно всех профессий.