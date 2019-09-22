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Бородина призналась, чего не сделает даже «за большие деньги»

Как оказалось, ведущая «Дома-2» не выносит фейков брендовых вещей.

Бородина призналась, чего не сделает даже «за большие деньги»
https://www.instagram.com/borodylia/

Ксения Бородина — не только мама двоих дочерей, 10-летней Марии и 3-летней Теоны, образцовая жена и телеведущая, но и популярный блогер. Девушка регулярно делится с подписчиками советами про семью и творчество. А на днях призналась, чего бы она не сделала ни за какие деньги.

И, как оказалось, она не выносит подделок брендовых вещей.

«Ни за какие деньги бы не согласилась их рекламировать», — поведала Ксюша. Любопытно, что при этом ранее звезду «Дома-2» частенько видели на одном из московских рынков. Более того, признанная модница Ксения Собчак как-то обвинила коллегу в ношении фейков.

Что же, кажется, об этом уже забыла и сама Ксюша.

Напомним, ранее в своем микроблоге Бородина поднимала другую тему. Звезда заметила, что важно находиться в гармонии с собой, а потому она регулярно посещает психолога.

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Бородина призналась, чего не сделает даже «за большие деньги»
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