По стопам мамы: сын Куликовой снялся в сериале

Актриса исполняет одну из главных ролей в кинопроекте «Ради твоего счастья», но теперь вместе с 8-летним Иваном.

Сын артистки Марии Куликовой Иван с детства не понаслышке знает, как работают актеры. С ранних лет звезда сериала «Склифосовский» брала мальчика на съемочную площадку.

Недавно 8-летний Иван стал не только наблюдателем процесса, но и активным его участником. Речь идет о сериале «Ради твоего счастья», где актриса играет одну из главных ролей. По словам Куликовой, мальчик поработал артистом массовых сцен. Фото, где Иван держит в руках «хлопушку», появилось в блоге Куликовой. Судя по снимку, наследнику Марии такая работа пришлась по вкусу.

Отец Ивана Денис Матросов тоже связан с актерской средой. Куликова познакомилась с ним на съемках картины «Две судьбы». В браке они прожили 14 лет и сумели расстаться друзьями.

Личную жизнь Мария Куликова держит в секрете. Во многом из-за этого поклонники неоднократно приписывали ей роман с коллегой Максимом Авериным. В сериале «Склифосовский» они играют влюбленных. На подобные слухи Куликова реагировала неоднократно, и каждый раз говорила, что актеры не связаны романтическими отношениями.

Напомним, недавно Мария Куликова сообщила, что началась работа уже над восьмым сезоном «Склифосовского». Дату выхода первого эпизода актриса уточнять не стала.