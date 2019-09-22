Годовалая дочь Костенко и Тарасова увлеклась книгами

Беременная Анастасия все свое время уделяет семье. Вот-вот у пары появится на свет второй малыш, а пока что красотка присматривает за старшей, годовалой дочерью Миланой и их лабрадором, который за последнее время заметно подрос.

Учится многому и малышка Милана. На днях Настя поделилась снимком дочери, увлеченной книгой.

Костенко посмеялась, подписав фотографию следующим образом: «А вы сколько страниц в день читаете?», намекая на то, что крошка Милана уже настоящий «книголюб».

Любопытно, что девочка и вправду увлечена книгами. Правда, пока что ее больше интересуют картинки, нежели буквы.

Напомним, о второй беременности спутница футболиста сообщила в начале сентября. Тогда «вице-мисс России» обратила внимание подписчиков на свой округлившийся животик, добавив, что «любовь творит чудеса».