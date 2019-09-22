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Лиза Галкина показала, как они всей семьей болеют за наших футболистов

Ее брат Гарри разучил кричалку российских футбольных фанатов.

Лиза Галкина показала, как они всей семьей болеют за наших футболистов
Лиза Галкина/фото: instagram.com/elizaveta_galkinaa/

Семья Максима Галкина провела лето на море в Латвии, где каждое лето в Юрмале снимают большой особняк. Актер проводил много времени с Лизой, Гарри и Аллой Борисовной. 

А потом семейство решило продлить каникулы и отправилось в Израиль. Впечатлениями от отдыха шоумен и его дети делились и продолжают делиться в аккаунтах в Instagram.

  

На страничке Лизы появился ролик, в котором ее брат разучивает кричалку футбольного болельщика.

«Оле-оле-оле-оле, ура…ой», — сбился Гарри. — «Оле-оле-оле-оле, Россия, вперед!».

А потом вся семья смотрела футбольный матч российской сборной, в котором наши победили.

 «Да-а-а-а, победили!», закричал Максим.  «А я молилась. Не зря», — слышен голос Примадонны. 

Как мы рассказывали, Галкину в середине сентября пришлось вернуться в Москву по работе, а дети и Пугачева остались отдыхать. Близнецы даже день рождения отмечали без папы. Теперь дети с мамой вернулись домой в Подмосковье, в деревню Грязь. Шоумен даже опубликовал видео из своего сада и написал, что дом ждет возвращения его супруги и детишек.

 

 

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Алла ПугачеваболельщикиГарри ГалкинЛиза Галкинализа Максим Галкинфутбол
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Лиза Галкина показала, как они всей семьей болеют за наших футболистов
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