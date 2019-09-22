Лиза Галкина показала, как они всей семьей болеют за наших футболистов

Семья Максима Галкина провела лето на море в Латвии, где каждое лето в Юрмале снимают большой особняк. Актер проводил много времени с Лизой, Гарри и Аллой Борисовной.

А потом семейство решило продлить каникулы и отправилось в Израиль. Впечатлениями от отдыха шоумен и его дети делились и продолжают делиться в аккаунтах в Instagram.

На страничке Лизы появился ролик, в котором ее брат разучивает кричалку футбольного болельщика.

«Оле-оле-оле-оле, ура…ой», — сбился Гарри. — «Оле-оле-оле-оле, Россия, вперед!».

А потом вся семья смотрела футбольный матч российской сборной, в котором наши победили.

«Да-а-а-а, победили!», закричал Максим. «А я молилась. Не зря», — слышен голос Примадонны.

Как мы рассказывали, Галкину в середине сентября пришлось вернуться в Москву по работе, а дети и Пугачева остались отдыхать. Близнецы даже день рождения отмечали без папы. Теперь дети с мамой вернулись домой в Подмосковье, в деревню Грязь. Шоумен даже опубликовал видео из своего сада и написал, что дом ждет возвращения его супруги и детишек.