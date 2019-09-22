Жена Реввы встала на голову, чтобы найти путь к себе

Модель Анжелика Ревва, жена актера Comedy Club Александра Реввы, активно занимается йогой. Во многом благодаря ей женщина в свои 36 лет выглядит на 20.
Своими способностями звезда периодически делится с подписчиками в Instagram, а заодно демонстрирует великолепную фигуру. Частенько ее утро начинается именно с йоги.
На сей раз Анжелика показала стойку на голове ширшасану, королеву асан. Йоги верят, что эта позиция позволяют человеку исцеляться как физически, так и духовно. Ее позитивное воздействие на организм человека обусловлено приливом крови в мозг человека.
«Путь к себе. А вы нашли?» — подписала свое фото Анжелика.
Первым, кто откликнулся на пост модели, оказался ее супруг. Александр Ревва был лаконичен, он поставил смайл в виде огня.
«Супер. Я к такому стремлюсь», «Сейчас как раз иду в этом направлении пути», «Анжелика, вы просто шикарны, браво!», «Эффектно смотрится и стильно», — отреагировали другие подписчики Анжелики.