Жена Реввы встала на голову, чтобы найти путь к себе

Модель Анжелика Ревва, жена актера Comedy Club Александра Реввы, активно занимается йогой. Во многом благодаря ей женщина в свои 36 лет выглядит на 20.

больше по теме Ревва признался, что наиболее пленит его в супруге Вот уже 12 лет как шоумен счастлив в браке с Анжеликой и воспитывает двоих дочерей.

Своими способностями звезда периодически делится с подписчиками в Instagram, а заодно демонстрирует великолепную фигуру. Частенько ее утро начинается именно с йоги.

На сей раз Анжелика показала стойку на голове ширшасану, королеву асан. Йоги верят, что эта позиция позволяют человеку исцеляться как физически, так и духовно. Ее позитивное воздействие на организм человека обусловлено приливом крови в мозг человека.

«Путь к себе. А вы нашли?» — подписала свое фото Анжелика.

Первым, кто откликнулся на пост модели, оказался ее супруг. Александр Ревва был лаконичен, он поставил смайл в виде огня.