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Жена Реввы встала на голову, чтобы найти путь к себе

Фотомодель активно занимается йогой.

Жена Реввы встала на голову, чтобы найти путь к себе
Анжелика Ревва/instagram.com/angelikarevva/

Модель Анжелика Ревва, жена актера Comedy Club Александра Реввы, активно занимается йогой. Во многом благодаря ей женщина в свои 36 лет выглядит на 20.

Своими способностями звезда периодически делится с подписчиками в Instagram, а заодно демонстрирует великолепную фигуру. Частенько ее утро начинается именно с йоги.

На сей раз Анжелика показала стойку на голове ширшасану, королеву асан. Йоги верят, что эта позиция позволяют человеку исцеляться как физически, так и духовно. Ее позитивное воздействие на организм человека обусловлено приливом крови в мозг человека.

«Путь к себе. А вы нашли?» — подписала свое фото Анжелика.

Первым, кто откликнулся на пост модели, оказался ее супруг. Александр Ревва был лаконичен, он поставил смайл в виде огня.

«Супер. Я к такому стремлюсь», «Сейчас как раз иду в этом направлении пути», «Анжелика, вы просто шикарны, браво!», «Эффектно смотрится и стильно», — отреагировали другие подписчики Анжелики.

 

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Comedy ClubАлександр РевваАнжелика Реввайогапрограмма "Comedy Club"
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Жена Реввы встала на голову, чтобы найти путь к себе
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