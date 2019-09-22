Шишкова вспомнила, как продавцы доводили ее до слез из-за худобы

26-летняя модель Алена Шишкова нередко страдала из-за собственной худобы. В Сети ей не устают напоминать, что весить чуть более 40 килограммов при росте в 176 сантиметров, ненормально. Сейчас едкие комментарии от недоброжелателей ее мало волнуют. Однако в юности Алена часто переживала из-за сильной худобы. Об этом недавно экс-возлюбленная Тимати рассказала поклонникам в блоге.

больше по теме Беременная девушка Тимати ответила на слухи о двойне Такое предположение выдвинули некоторые поклонники Анастасии Решетовой, увидев ее новые фото в блоге.

По признанию Шишковой, в школе она мечтала о кожаных брюках. В те времена такая одежда была последним писком моды, и ей хотелось соответствовать. Однако купить такие брюки ей не могли.

«В школе я хотела кожаные брюки. У многих «чётких» они были, я тоже была из «чётких» (у меня были ботинки на огромной платформе, крутой фотик, ролики, велосипед, японская гитара), но кожаные брюки мне не покупали. Мне и джинсы-то купить была проблема», — рассказала в социальной сети модель.

Мама с трудом подбирала для Шишковой джинсы. Найти подходящий размер было настоящей удачей. В магазинах продавцы часто говорили: «На таких худых ничего нет», из-за чего Алена не раз плакала. Каждый раз, когда приходило время искать джинсы, Шишкова расстраивалась: ей приходилось носить то, что подошло, а ее сверстницам – то, что им нравилось.

Подводя итог, экс-возлюбленная Тимати отметила, что сейчас в магазинах можно найти все – на любую фигуру и вкус. При этом ее дочь Алису пока мало интересуют одежда и игрушки. Для девочки на сегодняшний день важнее иные вещи.

«Ей интересно другое — чтобы мы испекли вместе печенье, покатались на самокате, почитали, порисовали…», — добавила Алена.

Напомним, вскоре у пятилетней Алисы появится брат или сестра. Невеста Тимати Анастасия Решетова уже в октябре впервые станет мамой. Рожать модель будет в одной из столичных клиник. Пол ребенка звездная пара до сих пор не рассекретила.