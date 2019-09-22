Наталья Бочкарева объяснила, как можно худеть и есть сладости одновременно

Актриса Наталья Бочкарева удивила своих поклонников вначале быстрым набором веса, а потом его потерей. Звезда российских сериалов практически подряд родила двух своих детей: Ваню и Машу, которым сейчас уже 12 и 11 лет соответственно. В итоге за время беременности и раннего материнства она набрала лишних 60 кг.

В какой-то момент Наталье надоело, что режиссеры предлагают ей роли исключительно смешных толстушек, и актриса взялась за себя. Чтобы прийти в форму, Бочкаревой пришлось изрядно постараться. Она активно тренировалась, надевая на руки и ноги утяжелители, и несколько ограничила свое меню. Однако от сладостей отказываться не захотела, просто стала ими лакомиться в первой половине дня.

Такой нехитрый режим дал свои результаты, уже через год вместо 120 кг она стала весить 59. Об этом актриса рассказала изданию «СтарХит».