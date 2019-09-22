Ни для без Волочковой: Собчак вспомнила о «подруге» в соцсети

Телеведущая подписала фотографию в Instagram с отсылом к балерине.

Ксения Собчак снова разместила на своей страничке в Instagram фото себя в платье, которое она надевала на свадьбу Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. На снимке телеведущая сидит на широком подоконнике и томно смотрит в окно.

«Я и Бал», — подписала Ксения фотографию.

Подписчики не смогли пройти мимо и начали оставлять в комментариях пошлые шутки.

«Богатый» русский язык, до чего дошел…» — смеются пользователи.

Нашлись те, кто снова обвинил Собчак в плагиате.

«Это Волочкова придумала такое сочетание слов, Ксения лишь повторила», — проинформировал один из пользователей.

«Я хотела написать что-то остроумное и смешное на тему я и бал, но….. не выходит», — посетовала подписчица телеведущей.

«Да не переживайте. На эту тему только ленивый ничего не сказал в свое время подруге-балерине Собчак. Плагиатит Ксения, как обычно».

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Напомним, свадьба Бондарчука и Андреевой состоялась 17 сентября в Санкт-Петербурге и проходила в строгой секретности. Гостям запретили использовать на торжестве мобильные телефоны. Светская львица приехала в родной город со своим новоявленным мужем. Ее заметили в отеле, где остановились и другие гости Бондарчука и Паулины. Ксения, пожалуй, единственная показала, в чем собирается на банкет. Телеведущая выбрала пышное платье металлического оттенка с черными бархатными вставками и ниспадающими рукавами.