Кошачьи проделки: Дарья Донцова поделилась фактом хулиганства питомца

Instagram-аккаунт Дарьи Донцовой больше похож на сериал о жизни ее домашних питомцев. Она снимает и выкладывает видео игр ее любимых мопсов, проделки умной собаки Мафуни и разговоры с котом Сан Санычем. Подписчики писательницы отметили, что котейка очень воспитан и на фоне вечной возни собак выглядит крайне достойно.

«Для тех, кто говорил, что Сан Саныч очень интеллигентный человек! Посмотрите, пожалуйста!» — выложила видео хозяйка с пойманным на месте воришкой.

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По ее словам, она собиралась делать куриные котлеты и приготовила в чашке нарезанное куриное филе, чтобы перекрутить его. Сан Саныч, учуяв запах, прыгнул на стол, сунул морду в чашку и вцепился в кусок.

«Кто-то еще будет считать Сан Саныча интеллигентным котом, который никогда не идет на откровенное воровство? Сан Саныч, а как насчет того, что эта курица вообще к Вам отношения не имеет?» — обратилась Донцова к коту.

Сан Саныч коротко мяукнул и продолжил жевать. Хозяйка решила, что ничего не поделаешь, изжеванный кусок коту придется отдать.

«А Санька слушает да ест», — смеются над ситуацией пользователи.

«Ну, вот, довели бедного Сан Саныча! Ну, конечно, ему хочется разнообразия в рационе, а то всё корм да корм», — поддержали кота комментаторы.

«А мы считаем Сан Саныча интеллигентным котом! Несмотря ни на что», — заверили подписчики.

Напомним, у Донцовой живут несколько собак, в том числе четыре мопса. Писательница признавалась, что фанатка этой породы.