«Я хочу есть»: дочь Кафельникова пожаловалась на тяжелую судьбу топ-модели

Алеся Кафельникова, дочь теннисиста Евгения Кафельникова, стала востребованной моделью. Ее карьерный скачок в этом сезоне был стремительным.
Приняв участие в шоу Burberry на неделе моды в Лондоне, Леся покорила римские подиумы на показе коллекции Moschino. И это действительно рубеж, таким образом российская модель перешла в международный статус.
Однако вслед за признанием у Леси появились проблемы, характерные для трудоголиков. О сложностях карьеры топ-модели она рассказала в своем блоге.
«Я сегодня спала 2 часа, у меня было за неделю 5 перелетов и ноги мои все в крови. Я хочу спать и есть много пиццы. Вместо этого я еду в поезде из Парижа в Лондон. Мне ехать почти 3 часа и вставать в 6 часов на работу», — пожаловалась Кафельникова.