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«Я хочу есть»: дочь Кафельникова пожаловалась на тяжелую судьбу топ-модели

Девушка покоряет мировые подиумы семимильными шагами.

«Я хочу есть»: дочь Кафельникова пожаловалась на тяжелую судьбу топ-модели
Алеся Кафельникова /instagram.com/kafelnikova_a/

Алеся Кафельникова, дочь теннисиста Евгения Кафельникова, стала востребованной моделью. Ее карьерный скачок в этом сезоне был стремительным.

Приняв участие в шоу Burberry на неделе моды в Лондоне, Леся покорила римские подиумы на показе коллекции Moschino. И это действительно рубеж, таким образом российская модель перешла в международный статус.

Однако вслед за признанием у Леси появились проблемы, характерные для трудоголиков. О сложностях карьеры топ-модели она рассказала в своем блоге.

«Я сегодня спала 2 часа, у меня было за неделю 5 перелетов и ноги мои все в крови. Я хочу спать и есть много пиццы. Вместо этого я еду в поезде из Парижа в Лондон. Мне ехать почти 3 часа и вставать в 6 часов на работу», — пожаловалась Кафельникова.

Олеся Кафельникова. Фото
Алеся Кафельникова сторис instagram.com/kafelnikova_a/
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«Я хочу есть»: дочь Кафельникова пожаловалась на тяжелую судьбу топ-модели
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