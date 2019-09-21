«Я хочу есть»: дочь Кафельникова пожаловалась на тяжелую судьбу топ-модели

Алеся Кафельникова, дочь теннисиста Евгения Кафельникова, стала востребованной моделью. Ее карьерный скачок в этом сезоне был стремительным.

Приняв участие в шоу Burberry на неделе моды в Лондоне, Леся покорила римские подиумы на показе коллекции Moschino. И это действительно рубеж, таким образом российская модель перешла в международный статус.

Однако вслед за признанием у Леси появились проблемы, характерные для трудоголиков. О сложностях карьеры топ-модели она рассказала в своем блоге.