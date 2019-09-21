ЗВЕЗДЫ

Удачный ракурс: Королева в бикини продемонстрировала упражнения йоги

Во время записи небольшого видеоурока певица похвасталась фигурой.

Удачный ракурс: Королева в бикини продемонстрировала упражнения йоги
Наташа Королева Фото:globallookpress.com

46-летняя артистка Наташа Королева не захотела засиживаться в холодной Москве и улетела в отпуск. Вместе со своей командой исполнительница хита «Желтые тюльпаны» решила скоротать несколько дней у мертвого моря в Израиле.

На отдыхе артистка не забывает о йоге, которой занимается не один год. Для поклонников Королева записала отрывок своей тренировки: накануне видео появилось в ее блоге.

Правда, для занятия экс-супруга Игоря Николаева примерила не спортивную одежду, а яркий купальник. Свою роль во время записи урока сыграл и ракурс, который выбрала певица, из-за чего пользователи Сети больше обратили внимание на фигуру певицы, чем на сами упражнения.

На пикантное видео отреагировали и коллеги Королевой – Анита Цой и Лолита.

аташа Королева в бикини. Видео
Скриншот: https://www.instagram.com/p/B2q6kVlHiuh/

Напомним, в последнее время в блоге Наташи Королевой появляется все больше архивных снимков и видео. Так недавно она обнародовала несколько коротких роликов, главными героями которых стали Филипп Киркоров и Игорь Николаев. На видео артисты, видимо, в не самую теплую погоду купались в водоеме.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

йогаНаташа КоролеваНаташа Королева последние новостиФото в купальнике
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Удачный ракурс: Королева в бикини продемонстрировала упражнения йоги
Интересно?
Поделись с друзьями: