Удачный ракурс: Королева в бикини продемонстрировала упражнения йоги

46-летняя артистка Наташа Королева не захотела засиживаться в холодной Москве и улетела в отпуск. Вместе со своей командой исполнительница хита «Желтые тюльпаны» решила скоротать несколько дней у мертвого моря в Израиле.

На отдыхе артистка не забывает о йоге, которой занимается не один год. Для поклонников Королева записала отрывок своей тренировки: накануне видео появилось в ее блоге.

Правда, для занятия экс-супруга Игоря Николаева примерила не спортивную одежду, а яркий купальник. Свою роль во время записи урока сыграл и ракурс, который выбрала певица, из-за чего пользователи Сети больше обратили внимание на фигуру певицы, чем на сами упражнения.

На пикантное видео отреагировали и коллеги Королевой – Анита Цой и Лолита.

Напомним, в последнее время в блоге Наташи Королевой появляется все больше архивных снимков и видео. Так недавно она обнародовала несколько коротких роликов, главными героями которых стали Филипп Киркоров и Игорь Николаев. На видео артисты, видимо, в не самую теплую погоду купались в водоеме.