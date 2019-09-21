Погребняк описала свой внешний вид во время простуды

30-летняя модель Мария Погребняк нередко делится в блоге с поклонниками секретами красоты, говорит о воспитании трех сыновей и отношениях с мужем, а иногда и откровенничает.

Недавно многодетная мама призналась, что иногда у нее не остается сил, чтобы привести себя в порядок. Подобное случилось недавно – модель приболела. На днях она ходила с семьей в кино, а когда вернулась домой, то почувствовала недомогание.

В такие моменты Мария ходит по дому в растянутой одежде и с не совсем «модной» прической.

«На голове причёска — я упала с самосвала, тормозила головой. Прикид: футболка мужа, которая на 10 размеров больше, штаны вообще не знаю чьи, и тёплые вязаные шерстяные носочки от бабушки. Сижу грызу семечки», — поделилась с поклонниками Мария Погребняк.

При этом она добавила, что в таком виде ее наблюдают исключительно дети. Появиться на публике неухоженной и, тем более, перед мужем Павлом Погребняком модель не может себе позволить.

«Вы меня такую никогда не видели и не увидите», — добавила супруга футболиста.

За последнее время Мария не раз в своем блоге обращалась к непростым темам. Так, недавно она вспомнила о своих первых родах. По словам многодетной матери, они крайне тяжело ей дались. До последнего семья не могла определиться с врачом. Но после некоторых сложностей и массы переживаний все сложилось хорошо.