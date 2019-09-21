ЗВЕЗДЫ

Погребняк описала свой внешний вид во время простуды

Жена российского футболиста заболела после семейного похода в кино.

Погребняк описала свой внешний вид во время простуды
Мария Погребняк Фото: https://www.instagram.com/p/B1GjHTfgiKf/

30-летняя модель Мария Погребняк нередко делится в блоге с поклонниками секретами красоты, говорит о воспитании трех сыновей и отношениях с мужем, а иногда и откровенничает.

Недавно многодетная мама призналась, что иногда у нее не остается сил, чтобы привести себя в порядок. Подобное случилось недавно – модель приболела. На днях она ходила с семьей в кино, а когда вернулась домой, то почувствовала недомогание.

В такие моменты Мария ходит по дому в растянутой одежде и с не совсем «модной» прической.

«На голове причёска — я упала с самосвала, тормозила головой. Прикид: футболка мужа, которая на 10 размеров больше, штаны вообще не знаю чьи, и тёплые вязаные шерстяные носочки от бабушки. Сижу грызу семечки», — поделилась с поклонниками Мария Погребняк.

При этом она добавила, что в таком виде ее наблюдают исключительно дети. Появиться на публике неухоженной и, тем более, перед мужем Павлом Погребняком модель не может себе позволить.

«Вы меня такую никогда не видели и не увидите», — добавила супруга футболиста.

За последнее время Мария не раз в своем блоге обращалась к непростым темам. Так, недавно она вспомнила о своих первых родах. По словам многодетной матери, они крайне тяжело ей дались. До последнего семья не могла определиться с врачом. Но после некоторых сложностей и массы переживаний все сложилось хорошо.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

болезньвнешний видМария ПогребнякМария Погребняк фотоПавел Погребняк
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Погребняк описала свой внешний вид во время простуды
Интересно?
Поделись с друзьями: