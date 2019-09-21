Хмельницкая опубликовала клип о дочери в день ее рождения

Александре исполнилось 25 лет, и она очень похожа на свою мать.

48-летняя актриса Алена Хмельницкая в день рождения своей старшей дочери Александры подготовила для нее трогательный сюрпиз. Знаменитость смонтировала из архивных фото- и видеокадров небольшой клип о жизни своей наследницы. В кадре зрители видят девушку практически с момента ее рождения и по настоящее время.

«Моя любовь! Я так благодарна за тебя! Мы вместе с тобой росли, иногда ты была старше, иногда я. У тебя не было никакого сложного возраста, ты всегда смотрела на происходящее со всей мудростью веков трех (как минимум) народов, заложенных в крови», — написала в своем блоге актриса.

Кстати, Хмельницкая практически не шутит, когда говорит о том, что они вместе росли. Кроме глубокого философского смысла, который актриса вложила в эти слова, в них есть еще один подтекст. Алену и Александру в обществе иногда принимают за сестер. Во-первых, они очень похожи. А во-вторых, Хмельницкая выглядит практически ровесницей своей наследницы.

Напомним, Александра была рождена в браке с режиссером Тиграном Кеосаяном. В настоящее время он женат на журналистке Маргарите Симоньян. Воспитывает от нее двух детей и ожидает третьего.