ЗВЕЗДЫ

Мамин поцелуй: Тодоренко опубликовала трогательное фото с подросшим сыном

Телеведущая решила подразнить поклонников, позируя на лужайке.

Мамин поцелуй: Тодоренко опубликовала трогательное фото с подросшим сыном
Регина Тодоренко. фото: instagram.com/reginatodorenko/

Регина Тодоренко этим летом вновь обменялась клятвами с возлюбленным Владом Топаловым. Они устроили пышную свадьбу в Сорренто, которую ранее отложили из-за беременности телеведущей. 5 декабря прошлого года она родила сына Михаила. С тех пор девушка сочетает работу и материнство. Она продолжает снимать собственное YouTube-шоу, а также снимается в различных рекламных проектах.

Однако теперь для Регины ребенок является самым главным в жизни. Поэтому она с ним не расстается даже на съемках, где для малыша всегда есть игровая зона и кроватка для сна. Ко всему прочему, телеведущая занимается с наследником плаванием. Еще летом ребенок учился держаться на воде в бассейне, когда с ним играл папа. А пока за окном осень, Тодоренко дразнит поклонников летними снимками.

На одном из новых фото она позирует на зеленой лужайке в черных шортах и белом джемпере. Девушка придерживает сына, которого нежно целует в лоб. Михаил был одет в белую футболку с принтом и памперсы. Регина намекнула, что так обычно приходит ее выходной. Поклонников умилил трогательный кадр. «Такие хорошие», «Какие вы уютные, семейные, классные, веселые», «Сладкий малыш! Пусть будет счастлив и здоров!», — прокомментировали пост некоторые подписчики.

Напомним, что вскоре после родов Тодоренко начала возвращаться в форму. Девушка придерживалась диеты, чтобы избавиться от лишних килограммов, но иногда позволяла себе круассан и другие вкусности.

А вы устраивали фотосессии с детьми, когда они были маленькими?

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Звездные детиРегина Тодоренкосемейная фотосессия
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Мамин поцелуй: Тодоренко опубликовала трогательное фото с подросшим сыном
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