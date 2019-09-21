«Роскошная»: Рудковская восхитилась новой стрижкой певицы Валерии

Певица Валерия в 51 год может похвастаться стройной фигурой. Она не скрывает, что для этого следит за своим питанием, а также активно занимается спортом. Даже ее муж Иосиф Пригожин не остается в стороне и время от времени присоединяется к тренировкам. На днях пара побывала на передаче «Вечерний Ургант». Артистка выглядела очень стильно в пестром длинном платье и жакете.

больше по теме Валерия в пестром платье и безрукавке пришла на съемки к Урганту Певица продемонстрировала стильный образ в эфире вечернего шоу на Первом канале.

А теперь Валерия решила немного преобразиться перед наступлением зимы. Она опубликовала снимок, на котором предстала с новой прической. Певица укоротила волосы и обновила цвет волос.

«Кто куда, а я на тренировку. С новой стрижкой — к новым рекордам. Если серьёзно, то когда волосы короче, прям действительно легче и жить, и тренироваться», — написала она.

Артистка позировала на фоне гантель в спортзале. Коллеги звезды оценили ее снимок и отметили, что она потрясающе выглядит. Яна Рудковская стала одной из тех, кто одарил Валерию комплиментом. «Роскошная», — заявила она. Поклонники тоже не остались в стороне: «Светлая, нежная, хорошенькая», «Валерия, вы красавица! Любая длина волос вам к лицу», «Прекрасная длина!!! Очень вам к лицу».

А одна из подписчиц поинтересовалась у звезды, как она ухаживает за кожей лица, ведь у нее нет морщин. Валерия с радостью ответила. «Раз в несколько месяцев делаю плазму. Раз в три-четыре месяца — аппаратные процедуры», — призналась певица.

А вы как часто обновляете прическу?