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Сестра Бузовой пожаловалась на осеннюю хандру

Чтобы избавиться от апатии, Анна старается больше времени уделять работе.

Сестра Бузовой пожаловалась на осеннюю хандру
Анна Бузова Фото: https://www.instagram.com/p/B2PQUEFHP4Y/

Сестра певицы и телеведущей Ольги Бузовой Анна поведала поклонникам в блоге, что на ней плохо отразилось наступление холодов. По словам владелицы студии красоты, ее одолела осенняя хандра.

«Чего-то так сильно хочется, а чего хочется — не знаю, осенняя хандра каждый день напоминает о себе», — написала в блоге Анна Бузова.

С состоянием апатии сестра телеведущей проекта «Дом-2» каждый день пытается бороться. Чтобы не впадать в уныние, она старается больше времени уделять работе, постоянно читать и настраивать мысли на позитивный лад. В самых крайних случаях Анна Бузова идет на «серьезные меры» — начинает налегать на десерты.

«Такое лекарство, пожалуй, пора исключать, иначе к завершению хандры прибавятся новые переживания, связанные с лишним весом», — пошутила сестра певицы.

Ранее Анна Бузова заявляла, что начнет музыкальную карьеру. Дебютную песню владелица салона красоты не раз анонсировала в блоге. Большинство пользователей Сети отнеслись к этому скептически и раскритиковали ее.

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Анна БузоваОльга Бузовасостояниехандра
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Сестра Бузовой пожаловалась на осеннюю хандру
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