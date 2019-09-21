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Харламов и Воля стали героями басни «Гора юмора и мошка»

Харламов и Воля примерили на себя образы сумоистов.

Харламов и Воля стали героями басни «Гора юмора и мошка»
Гарик Харламов/Фото: https://www.instagram.com/p/BngIDv0AlKm/

Резиденты Comedy Club Павел Воля и Гарик Харламов примерили на себя образы борцов сумо. Подобным образом юмористы ответили тем, кто регулярно критикует их за внешние данные. На ироничном снимке, который «Бульдог» опубликовал в Instagram, практически обнаженный и прибавивший еще с десяток килограмм Гарик пытается одолеть паникующего Волю, поднимая его над рингом за маваси. Кадр резидент сопроводил подписью: «Скоро новый Камеди. Не пропустите!».

В комментариях подписчики в полной мере оценили чувство юмора шоуменов. Некоторые уверенно заявили, что Харламову не помешало бы схуднуть, а еще лучше – «поделиться наетым с Пашей». Другие предложили нафотошопить в качестве зрителей лица Гарика Мартиросяна. Третьи спросили, почему на фото не Тимур Батрутдинов. Некоторые и вовсе отметили, что видят на картинке сюжет новой басни Крылова: «Гора юмора и мошка».

 

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Comedy ClubГарик Харламовгарик харламов камединовый сезонПавел Волясумоистыюмор
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Харламов и Воля стали героями басни «Гора юмора и мошка»
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