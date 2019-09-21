Дочь актрисы Друбич уехала в Голливуд из-за известной фамилии

Анна призналась, что не могла продуктивно работать в России, потому что все ее заслуги связывались со знаменитыми родителями.

Дочь актрисы Татьяны Друбич Анна уехала работать в Голливуд из-за известной фамилии. В беседе с журналистами девушка призналась, что в России она испытывала на себе сильное давление, которое мешало ей развиваться в карьерном плане. Друбич рассказала, что покинула Родину еще в 17 лет – уже тогда Анну постоянно преследовали нетактичные намеки на громкую фамилию. Подобное поведение окружающих девушку очень ранило и, более того, мешало развиваться как профессионал.

Голливуд стал для Друбич спасением, ведь там никто не знал, кем являются ее мать и отец. К тому же, именно в Калифорнии Анна смогла реализовать свои композиторские навыки. Отучившись в университете Южной Калифорнии, героиня начала сотрудничать с крупным композитором Марко Белтрами. Именно знакомство с Белтрами поспособствовало ее профессиональному росту – Марко порекомендовал Друбич как хорошего специалиста культовому режиссеру Гильермо Дель Торо.

Сейчас Анна признается, что работает и в России тоже. С отцом (режиссер Сергей Соловьев) и матерью Друбич часто советуется по поводу сложных моментов. Россиянка признается, что не намерена останавливаться на достигнутом и продолжит работать в том же направлении, ведь она чувствует свою востребованность – все больше крупных агентств предлагают Анне работу, отмечает WomanDay.