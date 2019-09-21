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Билан отказался от алкоголя после скандала в Самаре

Певец отметил, что обходит стороной все магазины, которые могут его сманить.

Билан отказался от алкоголя после скандала в Самаре
Дима Билан/Фото: https://www.instagram.com/p/B2l1ltwiWCE/

Дима Билан больше не употребляет алкоголь после скандала вокруг его персоны из-за концерта в Самаре. Об этом певец рассказал аудитории во время прямого эфира в Instagram. Артист акцентировал внимание, что не пьет уже, кажется, целую вечность. Поводом одуматься для него послужили проблемы, которые певец себе нажил после неудачного выступления – тогда жители города требовали от артиста извинений, а некоторые и вовсе предложили лишить его звания заслуженного артиста.

Победитель «Евровидения-2008» рассказал, что все обдумал и теперь не приближается к торговым точкам, которые способны его сманить не только видом алкоголя, но и его запахом. Билан призвал не предлагать ему злоупотребить: «Нет, спасибо, не надо, все поняли!».

Отметим, что повторное выступление артиста в Самаре состоится уже 29 сентября. Договориться представителям певца и администрации города удалось лишь после того, как с губернатором области Дмитрием Азаровым лично связалась Яна Рудковская. Песни Билана люди услышат на площади Куйбышева.

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Тэги:

алкогольДима БиланДима Билан концерт в СамареСамараСкандал
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Билан отказался от алкоголя после скандала в Самаре
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