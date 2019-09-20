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Беременная Костенко показала подросшую дочь

Дочери модели и футболиста Дмитрия Тарасова этим летом исполнился годик.

Беременная Костенко показала подросшую дочь
https://www.instagram.com/kostenko.94/

Жена Дмитрия Тарасова, кажется, не обманывала, когда говорила, что для нее «дети — главное в жизни». Будучи беременной во второй раз, модель по-прежнему посвящает все свободное время воспитанию старшей дочери Миланы.

На днях Настя поделилась милейшим видео с участием крошки. В ролике девочке с соской во рту играется с плюшевым медведем.

Милана Тарасова
https://www.instagram.com/kostenko.94/

«Моя нежная девочка», — подписала видео Настя. Любопытно, что подписчики уже сейчас отмечают, что девочка невероятно похожа на маму. А Тарасов называет обеих, любя, «мои лапули».

Напомним, о второй беременности Анастасия сообщила в конце лета. Тогда девушка впервые выложила фото, на которой виден округлившийся животик.

«Любовь творит чудеса», — подписала милую семейную фотографию Костенко, а также добавила, что вторая беременность сильно отличается от первой и ее мучает страшный токсикоз.

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Беременная Костенко показала подросшую дочь
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