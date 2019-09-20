На опыте: Лопырева рассказала, как женщине стать привлекательной для мужчин

Телеведущая Виктория Лопырева похвасталась в Instagram, что глянцевый журнал снова запросил ее снимки по случаю того, что красавица-блондинка попала в очередной топ самых сексуальных женщин. Радостное событие натолкнуло посла чемпионата мира по футболу на размышления о том, какие слова женщине приятнее услышать: красивая или сексуальная. Сама Виктория за второй вариант, потому что красота — это больше заслуга родителей, а сексуальность — это внутреннее состояние человека.

«По мне, женщина по-настоящему сексуальна тогда, когда глубоко внутри она в ладу с собой. Когда любит себя, уважает и ценит. Когда она на дружеской ноге со своими чертями. Когда не ведет войну. Когда умеет играть разные роли, не привязываясь ни к одной из них. И когда она умеет быть счастливой, независимо ни от каких внешних факторов», — поделилась мыслями Лопырева.

Кстати, это уже не первый раз, когда телеведущая рассуждает о сексуальности. Несколько месяцев она высказалась в этом же ключе для одного журнала, но в ответ получила критику от Ксении Собчак.

Добавим, что в свое время Лопырева получила титул «Мисс Россия — 2003», а до этого выиграла еще несколько конкурсов красоты. Многие издания не раз признавали ее одной из самых привлекательных и сексуальных женщин страны.

Согласны с Викторией или считаете сексуальность только результатом ухода за телом?