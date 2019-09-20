ЗВЕЗДЫ

«Хотел бы «прожарить» Тимати»: Воля поведал о юморе и желаниях

Шоумен и отец двух детей уверен, что чем разностороннее человек, тем легче о нем сочинять шутки.

«Хотел бы «прожарить» Тимати»: Воля поведал о юморе и желаниях
https://www.instagram.com/pavelvolyaofficial/

Павел Воля начинал жанр «прожарки» еще лет 15 назад, когда такого термина и не существовало вовсе. Теперь же у звездных коллег появилась возможность отомстить «гламурному подонку» за все шуточки, что он придумывал о них.

Супруг Ляйсан Утяшевой стал гостем нового шоу «Прожарка» на ТНТ 4, а заодно и озвучил свое большое желание: «прожарить» однажды Тимати.

«Думаю, что Тимати будет интересно «прожарить», — заметил артист. — Очень уж много тем, за которые можно зацепиться. На самом деле, чем разностороннее человек, тем у тебя, как у юмориста, больше заходов на шутки», цитирует комика журнал «7Дней».

Напомним, ранее шоумен признавался, что его дети не знают, что папа — знаменитость. Более того, Роберт и София думают, что существует так много телеканалов, что «всех родителей по ним показывают».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Прожарка"Павел ВоляТимати
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Хотел бы «прожарить» Тимати»: Воля поведал о юморе и желаниях
Интересно?
Поделись с друзьями: