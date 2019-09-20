«Хотел бы «прожарить» Тимати»: Воля поведал о юморе и желаниях

Шоумен и отец двух детей уверен, что чем разностороннее человек, тем легче о нем сочинять шутки.

Павел Воля начинал жанр «прожарки» еще лет 15 назад, когда такого термина и не существовало вовсе. Теперь же у звездных коллег появилась возможность отомстить «гламурному подонку» за все шуточки, что он придумывал о них.

Супруг Ляйсан Утяшевой стал гостем нового шоу «Прожарка» на ТНТ 4, а заодно и озвучил свое большое желание: «прожарить» однажды Тимати.

«Думаю, что Тимати будет интересно «прожарить», — заметил артист. — Очень уж много тем, за которые можно зацепиться. На самом деле, чем разностороннее человек, тем у тебя, как у юмориста, больше заходов на шутки», цитирует комика журнал «7Дней».

Напомним, ранее шоумен признавался, что его дети не знают, что папа — знаменитость. Более того, Роберт и София думают, что существует так много телеканалов, что «всех родителей по ним показывают».